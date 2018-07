Doi tineri au fost gasiti morti intr-o fosta fabrica din Hunedoara

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu, trupurile celor doi tineri de 22, respectiv 30 de ani, au fost gasite miercuri seara, de catre paznicul societatii aflate in conservare, acesta sunand la 112.Primele verificari au aratat ca barbatii s-au electrocutat in timp ce incercau sa fure un cablu electric."Sesizarea la 112 a fost facuta din partea firmei care asigura paza la fosta fabrica de var, din Zlasti, judetul Hunedoara.In urma cercetarilor s-a stabilit ca doi tineri care au patruns prin efractie in incinta respectiva, se pare cu intentia de a sustrage componente de la instalatia electrica, intrucat s-au gasit si instrumente specifice infractiunilor de furt, au fost gasiti decedati la fata locului, au fost preluate cadavrele de Serviciul Judetean de Medicina Legala, in vederea stabilirii cauzei mortii. Au fost si identificati, unul dintre ei are 22 de ani si celalalt 30 de ani, din Hunedoara", a declarat Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara.Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si tentativa de furt calificat.