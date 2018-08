Doua accidente grave cu 13 victime, in Gorj si Buzau

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat, sambata, ca in judetul Gorj a fost activat Planul Rosu de interventie, dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni.Din primele informatii, noua persoane au fost ranite, soferul autoturismului fiind in stare mai grava. Sapte dintre victime au fost transportate la spital.La fata locului actioneaza mai multe autospeciale ale pompierilor, dar si echipaje medicale.Centrul Infotrafic a anuntat ca a fost vorba despre o coliziune, ca urmare a pierderii controlului volanului de catre soferul autoturismului si patrunderii pe contrasens. Se pare ca acesta, in varsta de 80 de ani, ar fi facut infarct.Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind insa scazute la aceasta ora.De asemenea, o femeie a murit, iar trei persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate trei autovehicule. Circulatia pe DN 10 Buzau - Brasov, in zona localitatii buzoiene Cislau, se desfasoara pe un singur sens, alternativ.Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, accidentul a avut loc in afara localitatii buzoiene Cislau, in zona unui cunoscut restaurant situat pe marginea DN 10.Din primele date, trei autoturisme au intrat in coliziune fata-spate ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta.In urma impactului, o femeie de circa 40 de ani a ramas incarcerata intr-una dintre masini si a murit la scurt timp. Alte trei persoane sunt ranite si vor fi duse la spital.La fata locului actioneaza o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si trei ambulante SAJ.