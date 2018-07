Doua accidente, cu morti si raniti, din cauza depasirilor riscante si a vitezei excesive

Ziare.

O persoana a murit si alte trei, printre care si un bebelus de sapte luni, au fost ranite intr-un accident produs sambata pe DN7 Calimanesti - Brezoi, in judetul Valcea.Accidentul a fost provocat de un sofer de TIR care a intrat pe contrasens intr-o curba. Potrivit IPJ Valcea, o masina care se deplasa pe directia Ramnicu Valcea - Sibiu a fost lovita frontal, in zona Carligul Mic, de un TIR care venea din sensul opus. TIR-ul nu ar fi redus viteza intr-o curba periculoasa.La randul lor, reprezentantii ISU Valcea declara ca soferul masinii, in varsta de 50 de ani, a murit, iar doua femei de 35 si 50 de ani, precum si un bebelus de 7 luni, au fost dusi la spital.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informa ca circulatia rutiera pe DN7 Calimanesti - Brezoi se desfasoara pe un fir alternativ la kilometrul 202.Si in judetul Gorj, un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balesti, dupa o depasire neregulamentara, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Gorj, doua masini s-au ciocnit dupa ce unul dintre soferi ar fi facut o depasire periculoasa, peste banda continua. Soferul care a virat la stanga a murit, iar celalalt se afla in stare grava la spital."Un autoturism condus de un tanar de 24 ani, din Balesti, in timp ce se deplasa pe raza localitatii de domiciliu, a efectuat virajul la stanga pentru a intra pe un drum lateral, moment in care a fost lovit de un alt autoturism, condus de un tanar de 24 ani, din aceeasi localitate, care se angajase in depasirea acestuia, in zona marcajului linie continua.Primul tanar a decedat la scurt timp, iar cel de-al doilea a fost ranit grav. De asemenea, un tanar de 19 ani, pasager in primul autovehicul si doi tineri de 20 si 22 ani, pasageri in cel de-al doilea autoturism, au fost raniti, fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.