Doua accidente mortale pe soselele din Romania in aceasta dimineata

Pe DN 56, in localitatea Cujmir, judetul Mehedinti, traficul este blocat din cauza unui accident dintre un tir si un tractor, transmite Centrul INFOTRAFIC al Politiei In urma impactului, doua persoane au murit."Accidentul s-a produs dupa intersectia cu drumul catre Punghina, pe drum drept in aliniament", au transmis reprezentantii Politiei Mehedinti, citati de Mediafax.Si in judetul Arad, pe DN7 Lipova -Savarsin, in localitatea Batuta, traficul este blocat din cauza unui accident.Un microbuz de marfa si doua autoturisme s-au ciocnit.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, trei barbati, unul aflat in microbuz si doi intr-un autoturism, au fost raniti , iar unul dintre ei a fost declarat decedat, transmite Agerpres.Soferul microbuzului a fost descarcerat si transportat la spital, iar a treia victima are rani usoare si a primit ingrijiri la fata locului. In cea de-a treia masina implicata se afla o persoana care nu a patit nimic.Politistii fac cercetari pentru a stabili modul de producere a accidentelor.