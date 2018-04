Doua autobuze s-au lovit la Satu Mare. A fost activat planul rosu de interventie UPDATE

UPDATE 1

Pentru asigurarea interventiei de urgenta integrate, a fost activat planul rosu, anunta IGSU intr-un comunicat remis Ziare.com."La fata locului au fost alertate 2 autospeciale de stingere, 3 descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor SMURD , 1 unitate de terapie intensiva SMURD si 4 echipaje medicale SAJ (1 cu medic) ", adauga sursa citata care vorbeste despre mai multe victime Salvatorii transmit ca sunt 8 victime, dintre care:- o persoana surprinsa sub unul dintre autobuze a fost recuperata si transportata la spital;- soferul incarcerat, dar constient;- 6 persoane cu leziuni usoare.Toate cele 12 persoane care se aflau in cele doua autobuze implicate in accident au fost ranite si au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar opt dintre ele au fost transportate la spital.Accidentul a avut loc in apropierea parcului industrial din sudul orasului Satu Mare, iar majoritatea pasagerilor erau angajati ai firmelor din zona.Conform Politiei Judetene Satu Mare, unul dintre autobuze iesea de pe o strada secundara, dar in momentul virajului la stanga soferul nu s-a asigurat si astfel nu a dat prioritate unui alt autobuz.Doua persoane sunt in stare grava, respectiv soferul care circula regulamentar si un pasager care a ajuns sub unul dintre autobuze, fiind scos de echipajul de descarcerare. Ceilalti pasageri au rani superficiale, conform reprezentantilor Politiei si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.