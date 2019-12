Doua masini s-au ciocnit frontal in Ialomita: 3 oameni au murit, 4 au ajuns la spital

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita au anuntat ca Detasamentul Urziceni intervine, miercuri dupa-amiaza, la un accident rutier produs pe DN 2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau."Evenimentul s-a soldat cu 7 victime , motiv pentru care la nivelul judetului s-a activat Planul Rosu de interventie. Trei dintre victime au decedat pe loc, iar alte 4 sunt ranite, constiente", a transmit ISU Ialomita.ISU Ialomita a mobilizat la locul accidentului doua autospeciale pentru descarcerare, una pentru stingere, o ambulanta SMURD si 12 cadre. De la SAJ Ialomita au intervenit patru ambulante SAJ cu medic, in sprijin deplasandu-se la accident si o aeronava medicala si o ambulanta SAJ din municipiul Bucuresti.Dintre cei patru raniti, doi cu traumatisme mai usoare au fost preluati de SAJ si transportati la Spitalul din Urziceni, una a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la Bucuresti si cea de-a patra este la locul interventiei si va fi dusa cu elicopterul SMURD la Bucuresti.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca in accidentul de pe DN 2 au fost implicate doua autoturisme, care s-au ciocnit frontal. Traficul a fost blocat in urma accidentului.