Doua masini s-au ciocnit in Gorj: Patru raniti, intre care un copil

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, Florin Chisim, a declarat ca din primele informatii reiese ca doua masini s-au ciocnit, iar in urma impactului patru persoane au fost ranite.In urma impactului, un autoturism s-a oprit in camp."ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta, generata de un accident rutier produs pe raza localitati Scoarta, satul Campu Mare, in care au fost implicate doua autoturisme. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si doua echipaje din cadrul SAJ Gorj care au constatat ca, in urma impactului, au rezultat patru victime , doua femei in varsta de 20 si 41 de ani, un barbat in varsta de 49 de ani si o fetita de 11 ani.Victimele erau constiente si nu erau incarcerate. Acestea au primit primul ajutor si au fost transportate la UPU pentru investigatii medicale suplimentare", a declarat Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj.Politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili cine este vinovat de producerea evenimentului.