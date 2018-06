Doua persoane din Mehedinti au fost lovite de fulger

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, Nicolae Lohon, a declarat ca victimele primesc ingrijiri medicale la fata locului."La Obarsia Closani, doua persoane au fost lovite de fulger, la o stana. Este vorba despre un barbat de 78 de ani si o femeie de 68 de ani. Se efectueaza manevre de resuscitare", a declarat Nicolae Lohon.Probleme din cauza furtunii sunt si pe DN6, in localitatea Tamna, unde un copac a fost doborat pe carosabil."Un arbore a cazut pe DN6, in localitatea Tamna, la kilometrul 301. Actioneaza pompierii, drumurile nationale si Electrica. Drumul este blocat", a mai declarat Lohon.Judetul Mehedinti este sub atentionare cod portocaliu de ploi si vijelii pana miercuri, la ora 21:15.