Doua tinere au murit dupa ce au plonjat cu masina in lacul Ghioroc din Arad

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Arad, o masina in care se aflau patru tineri, doua fete si doi baieti, cu varste intre 20 si 30 de ani, a plonjat de pe un drum agricol, duminica seara, in lacul Ghioroc, diferenta de nivel fiind de aproximativ 15 metri.O persoana care a vazut intreaga scena a sunat la 112, iar imediat la locul producerii accidentului s-au deplasat patru echipaje de la Detasamentul de Pompieri Arad, o descarcerare grea, un echipaj de scafandrii si doua ambulante SMURD.Barbatii, care se aflau pe bancheta din spate a masinii, au reusit sa iasa din masina, insa cele doua tinere, de 24 si 26 de ani, au ramas blocate in autoturism, fiind scoase de scafandrii din lac dupa aproximativ 25 de minute.Cele doua tinere se aflau in stop cardio-respirator, astfel ca echipajele medicale au inceput manevrele de resuscitare in ambulantele SMURD. Din pacate, a fost declarat decesul.Potrivit politistilor, cei patru tineri erau din judetul Timis."Cei patru tineri au varste cuprinse intre 19 si 26 de ani. Din primele cercetari, autoturismul in care se aflau a ajuns in lacul Ghioroc de pe un drum agricol aflat pe marginea lui, dupa ce a fost pierdut controlul directiei de deplasare. Cele doua tinere care au ramas blocate in autoturism au stat 25 de minute in apa. In continuare se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului", au aratat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie.