Doua trenuri s-au ciocnit frontal langa Ploiesti: Mai multe victime UPDATE Precizarile CFR

UPDATE

Ziare.

com

Accidentul a avut loc in Gara Triaj. Trei calatori si doi mecanici ar fi cei 5 raniti.Primele informatii arata ca este vorba de un tren marfar care ar fi depasit semnalul de oprire si ar fi intrat pe linia unui tren personal de calatori, care circula pe linia Ploiesti Sud-Bucuresti.Primul vagon al trenului personal ar fi deraiat, conform televiziunilor de stiri. Accidentul s-a produs intre trenul de calatori IR 5008 si un tren privat de marfa.Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) anunta, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca la aceasta ora circulatia trenurilor este inchisa pe raza statiei Ploiesti Triaj din cauza producerii accidentului."Din primele informatii primite de la fata locului, in urma impactului 5 persoane au fost ranite, este vorba despre 3 calatori din trenul Regio 5008 si mecanicii celor doua trenuri.Din punct de vedere al asigurarii continuitatii traficului feroviar pe relatia Bucuresti - Ploiesti Triaj, CFR SA a luat masura ca toate trenurile inscrise in circulatie pe relatia Bucuresti - Ploiesti Triaj sa circule deviat pe ruta ocolitoare Brazi - Ploiesti Vest - Ploiesti Sud", conform sursei citate.De asemenea, comunicatul precizeaza ca o comisie de specialitate va ancheta accidentul si va stabili cauzele exacte care au condus la producerea acestuia.ISU Prahova a anuntat ca la locul incidentului se deplaseaza 2 autospeciale de descarcerare, 2 masini de stingere, o autospeciala pentru transport victime multiple, 4 ambulante SMURD si 3 ambulante ale Serviciului Judetean de Ambulanta.ISU mai transmite ca, in sprijinul echipejelor prahovene, la fata locului a fost trimisa si echipa CBRN a Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta. De asemenea, un elicopter SMURD se deplaseaza in zona."Acum se evalueaza, dar asa cum am primele informatii, nu cred ca va creste in sensul in care sa avem pacienti grav sau in stare critica. Sper sa nu ajungem acolo. Interventia este in dinamica, dar din primele informatii pe care le avem, se pare ca acestea nu sunt ranite grav. Normal ca aceste informatii pot sa se schimbe", a declarat seful DSU, Raed Arafat, intr-o interventie telefonica pentru Antena3.Potrivit lui, victimele nu vor fi aduse la Bucuresti, avand in vedere faptul ca sunt ranite usor.Politia Prahova a precizat ca circulatia feroviara este inchisa in ambele sensuri Bucuresti-Ploiesti Sud, iar victime sunt mecanicul trenului de marfa, trei calatori si un lucrator din partida trenului personal, toti avand, la prima vedere, rani usoare.