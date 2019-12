Epava cu oi moarte din Portul Midia inca nu a fost adusa la mal: Lesurile animalelor cantaresc 635 de tone

la 20 de zile de la rasturnarea navei

Intr-o conferinta de presa sustinuta vineri,incarcate cu oi in Portul Midia, directorul Administratiei Porturilor Constanta, Daniela Serban, a declarat ca a fost finalizat caietul de sarcini si ca, in termen de o saptamana, se va stabili care va fi compania care va scoate vasul la mal."Noi pana acum avem cinci solicitari. Avem doua firme romanesti, o firma din Turcia, o firma din Grecia si o firma din Gibraltar. Astazi (vineri-n.red.) am inteles ca va mai veni o solicitare de la o alta firma, tot internationala. Noi vom trimite caietul de sarcini catre toate aceste societati. Termenul va fi vinerea viitoare, pentru ca in caietul de sarcini am scris sa vina si cu un plan al lor de ranfluare si nu putem sa le dam un termen de doua zile, trei zile, tinand cont de complexitatea pe care o are aceasta operatiune.", a declarat Daniela Serban, directorul Administratiei Porturilor Maritime Constanta.In cadrul conferintei de presa, directorul Administratiei Porturilor a vorbit si despre complexitatea operatiunii de scoatere a navei din mare, situatie cu care institutia nu s-a mai confruntat pana acum, tinand cont ca vasul este plin cu lesuri de oi, care cantaresc aproximativ 635 de tone."Nu este o operatiune usoara, discutam despre o nava care se afla in senalul navigabil din Portul Midia. Aceasta nava ocupa 40% din senal. Nu a fost usor sa facem acest caiet de sarcini pentru ca este un accident naval atipic, tinand cont cae, administratia nu isi poate permite sa faca o greseala pentru siguranta navigatiei si pentru operatorii portuari care sunt in zona respectiva. Nu putem sa le blocam activitatea", a mai adaugat Daniela Serban.In ceea ce priveste cheltuielile pentru recuperarea navei, directorul Administratiei Portuare a declarat ca, dar ca spera ca va reusi sa obligearmatorului navei sa suporte toate cheltuielile."In momentul de fata noi am activat asigurarea Administratiei Porturilor. Noi avem o asigurare si incercam prin asigurarea noastra sa putem sa luam o anumita suma de bani, avem o anumita suma de bani pe care o putem folosi pentru ranfluarea navei. Acum noi nu stim daca aceasta suma este acoperitoare sau nu. Ca atare, am facut solicitare la asiguratorul nostru si catre brokerul asiguratorului nostru, care este la Londra, sa ne sprijine sa reusim sa fortam asiguratorul armatorului sa preia aceste cheltuieli. Si sunt convinsa, cel putin eu personal, ca voi reusi. Am facut deja demersurile, ieri am avut o intalnire cu brokerul de la Londra", a mai spus Daniela Serban.Nava sub pavilion Palau, care avea la bord 14.600 de oi, s-a rasturnat in Portul Midia in 24 noiembrie. Autoritatile au reusit sa salveze doar 254 de animale.Dupa producerea tragediei, mai multe organizatii internationale de protectie a animalelor au protestat fata de exportul de animale vii, iar subiectul a facut inconjurul presei internationale, fiind dezbatut si in Parlamentul European.