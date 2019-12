Fata spulberata pe trecerea de pietoni, de un cetatean german in varsta de 82 de ani

Ziare.

com

IPJ Cluj informeaza intr-un comunicat de presa ca accidentul s-a produs sambata, la ora 18:42, pe DN1 C, pe raza localitatii Sannicoara."Conducator auto, cetatean german, de 82 de ani in timp ce conducea un autoturism nu a acordat prioritate de trecere unei tinere de 17 ani, din Bobalna, jud. Cluj care se afla in traversare regulementara, de la stanga spre dreapta fata de sensul de deplasare a autoturismului, a acrosat-o cu partea din fata si a oprit la aproximativ 100 metri dupa producerea impactului.Conducatorul auto nu se afla sub influenta alcoolului. Traficul nu a fost afectat. Victima a fost transportata in stare grava la UPU 1", a transmis IPJ Cluj, citat de Monitorul de Cluj Imaginile inregistrate de o camera de supraveghere au fost postate pe YouTube de jurnalistii de la sursa citata.