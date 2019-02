Fetita care a murit dupa ce a cazut dintr-un microbuz statea pe o banca improvizata

Ziare.

Potrivit datelor facute publice de IPJ, accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalau, la volanul microbuzului aflandu-se un barbat de 57 de ani, ce efectua o cursa regulata de transport persoane pe traseul Zalau-Diosod."Din cauza faptului ca nu s-a asigurat corespunzator la inchiderea usilor din spate, o minora de 12 ani, care se afla in calitate de pasager pe o banca improvizata, in spatele locurilor microbuzului, a cazut pe partea carosabila. Microbuzul era prevazut cu 15 locuri. In urma impactului, minora a decedat", se arata in informarea de presa a IPJ Salaj.Echipajele de la SMURD si Ambulanta sosite la fata locului au efectuat circa o ora manevre de resuscitare, insa minora nu a mai putut fi salvata."Marti dupa masa, un echipaj SMURD a fost solicitat sa intervina la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Mihai Viteazul, zona Astralis, din municipul Zalau. In urma accidentului a rezultat o victima - o fetita de aproximativ 12 ani - care a fost gasita in stop cardiorespirator.Un echipaj al ambulantei cu medic impreuna cu un echipaj SMURD au initiat imediat manevrele de resuscitare, insa din nefericire pacienta nu a raspuns, iar dupa aproximativ 60 de minute a fost declarat decesul acesteia", se arata intr-o postare facuta, miercuri, pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentri Situatii de Urgenta (ISU) Salaj.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.Potrivit sursei citate, politistii au intocmit dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa si continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate toate imprejurarile care au dus la producerea acestui accident.