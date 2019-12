Fostul ministru Chitoiu, implicat intr-un accident mortal

Ziare.

com

Doua masini s-au ciocnit pe DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti, comuna Cotmeana.Potrivit unor surse citate de televiziunile de stiri, Daniel Chitoiu se afla la volanul uneia dintre masini.Potrivit acestora, el era la volanul unui autoturism, singur in masina.Reprezentantii IPJ Arges sustin ca in accident au fost implicate doua masini, una condusa de un barbat de 82 de ani si alta la volanul careia se afla un barbat de 52 de ani."In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti-Rm.Valcea, si un autoturism condus din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Bucuresti.In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme a rezultat decesul barbatului de 82 de ani si ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism. Celalalt conducator auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", au transmis politistii din Arges, citati de Mediafax.Asadar, Daniel Chitoiu a scapat teafar.Se pare ca barbatului de 82 de ani i s-ar fi facut rau la volan, dar politistii urmeaza sa stabileasca dinamica accidentului.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt, pe DN7 la Cotmeana.Daniel Chitoiu este secretarul general al ALDE.