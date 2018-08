Galati: Explozie la o fabrica de ulei. Un muncitor este grav ranit

Ziare.

Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a declarat ca muncitorul suda un bazin si a fost proiectat de suflul exploziei."S-a intamplat sambata dimineata, in jurul orei 8.00. Victima este politraumatizata, este in coma, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Galati, fiind transportata cu ambulanta ", a spus purtatorul de cuvant al ISU Galati.Se fac cercetari pentru stabilirea cauzelor exploziei."A fost o explozie la un cazan in curtea societatii. Un barbat de 50 de ani a fost aruncat aproximativ 10 metri. Are fractura inchisa de femur, fractura de mandibula, probleme la antebrat. Este in coma profunda, este foarte grav. Este posibil sa fie transferat cu elicopterul SMURD la Bucuresti", a declarat, directorul SAJ Galati, Mihai Polinschi.