Grav accident de circulatie pe DN11: Doi oameni au murit, dupa ce un tir si o masina s-au ciocnit (Foto)

In accident au fost implicate un autoturism si un tir, a anuntat la Digi 24 Marian Tolvaj, purtator de cuvant al ISU Covasna.Acesta a transmis ca cele doua persoane care au murit se aflau in masina si ca la spital au fost transportate inca doua persoane, un pasager din autoturism si soferul tirului.Marian Tolvaj a adaugat ca circulatia rutiera in zona este blocata pe D11 Brasov - Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa.