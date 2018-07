Grav accident in Bucuresti: Patru persoane au fost ranite. Soferii s-ar fi luat la intrecere

Ziare.

com

Soferii a doua masini care circulau pe Soseaua Fundeni au pierdut controlul volanului si au iesit in decor: unul a intrat intr-un stalp, iar altul intr-un gard.Potrivit Digi 24, acestia conduceau cu viteza, iar politistii iau in calcul posibilitatea ca cei doi sa fi facut o intrecere pe sosea.Asta si pentru ca ambele masini circulau pe acelasi sens, dinspre comuna Pantelimon spre Bucuresti.Patru persoane au fost ranite in accident si au fost transportate la spital.