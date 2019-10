Grav accident in Hunedoara, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un tir: Doi morti si doi raniti

Ziare.

Victimele sunt soferul microbuzului, un barbat de 51 de ani, din municipiul Brad, si o femeie de 47 de ani. Alte doua femei care se aflau in masina au suferit traumatisme grave in urma impactului si au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Deva.Din primele cercetari ale politistilor, microbuzul circula de la Petrosani spre Simeria, iar accidentul a avut loc pe fondul unei depasiri neregulamentare efectuata de soferul microbuzului, intr-o zona prevazuta cu semnalizare in acest sens. In masina se aflau doar soferul si cele trei femei."In urma impactului, soferul microbuzului si un pasager au murit, iar doi pasageri din microbuz au fost grav raniti", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Nitu.Pentru salvarea victimelor, la fata locului au intervenit echipaje ale pompierilor militari din Deva si Orastie, cu mai multe ambulante, o autospeciala de descarcerare, una de transport victime multiple si autospeciale de stingere."Trei dintre oamenii aflati in microbuz au fost scosi din masina cu ajutorul echipei de descarcerare", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda.Traficul rutier era blocat in zona accidentului, in jurul orei 7,00. Circulatia de la Hateg spre Deva se poate face insa prin municipiul Hunedoara, a informat IPJ.