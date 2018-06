Grav accident in Olt produs de un sofer baut care facea live pe Facebook: Doua persoane au murit

Ziare.

Soferul care a produs accidentul era baut si facea live pe Facebook in momentul impactului cu vehiculul care circula regulamentar din sens opus.Pe contul sau, apar imagini de pe traseu, dar si momentul impactului.Filmarea nu se incheie dupa accident si se aud oamenii din sat care incearca sa le acorde primul ajutor ranitilor si constata ca femeia din drepta a murit.O femeie in varsta de 34 de ani, pasager in masina soferului baut, a murit, precum si un barbat, 48 de ani, soferul al celuilalt autoturism."Soferul unui autoturism, aflat sub influenta alcoolului, 0,58 mg/l in aerul expirat, a pierdut controlul asupra directiei de mers pe DJ 677 in comuna Slatioara, a intrat pe contrasens si a lovit frontal un alt autoturism. Soferul din cel de-al doilea autoturism si o pasagera din primul au decedat. S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si conducerea sub influenta alcoolului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt Cristian Grigorescu.Pe numele soferului vinovat a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului.