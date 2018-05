Grav accident in Timis: doi soti bulgari au murit, fetita lor a fost ranita

Ziare.

"Accident rutier intre doua autoturisme (VW Passat si Citroen C5) cu cinci victime. In Citroen erau trei victime (doi adulti decedati si un copil patru ani, constient), in VW Passat au fost doua victime (una incarcerata constienta si una s-a autoevacuat) ", transmite ISU Timis.Din primele informatii, se pare ca una dintre masini, Citroenul, inmatriculata in Bulgaria, care se deplasa dinspre Caransebes, inspre Lugoj, a patruns pe contrasens si a lovit din plin un autoturism in care se aflau doi barbati, din Petrosani.In urma accidentului, doi adulti, cetateni bulgari, au murit pe loc, iar o fetita de patru ani care se afla cu ei in masina a fost ranita, fiind transportata la spital.Din cealalta masina atat soferul, cat si pasagerul au ajuns si ei la spital, in Lugoj.Martorii cred ca cel mai probabil soferul bulgar a atipit la volan din cauza oboselii.Politistii au deschis o ancheta in acest caz si urmeaza sa stabileasca exact cauzele producerii accidentului.