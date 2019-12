Grav accident in Timis: Un mort si noua raniti

Ziare.

In accidentul produs, miercuri, pe un drum judetean dintre localitatile Remetea Mare si Bucovat au fost implicate doua autoturisme.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, doi adulti au ramas incarcerati, in urma accidentului rutier."In accident au fost implicate 10 persoane, dintre care 6 adulti si 4 copii. Doi adulti au ramas incarcerati, din nefericire, o victima a fost declarata decedata de catre medicul sosit la fata locului, iar cea de-a doua victima descarcerata este preluata de catre elicopterul SMURD", transmite ISU Timis.Celelalte opt persoane implicate in accident sunt evaluate de catre echipajele medicale la fata locului.Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum a avut loc accidentul.