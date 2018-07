Grav accident produs de un sofer de 19 ani care facea live pe Facebook: Doi tineri au murit

Ziare.

In urma accidentului, doi tineri de 14 si 18 ani si-au pierdut viata, iar soferul (19 ani) si alt pasager in varsta de 18 ani au ajuns la spital cu rani usoare, potrivit Digi24.Tanarul de 19 ani a pierdut controlul volanului si a intrat, cu viteza, intr-un cap de pod, chiar in timp ce potrivea mai bine telefonul pe bord."Pune-ti centura ca incepe aventura! Sa mor eu! Baga muzica si tu! Bogdanel!", sunt ultimele cuvinte ale tinerilor din masina, inainte ca autoturismul sa se izbeasca violent de capul pe pod.Doi dintre cei 4 tineri au fost gasiti inconstienti de echipajele de salvare. Unul dintre ei era deja in stop cardio-respirator si, din pacate, manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Al doilea tanar si-a gasit sfarsitul in ambulanta, in drum spre spital.Al treilea pasager si soferul au suferit rani usoare in urma impactului violent, asa ca au fost transportati la spital.Politistii au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza lipsei de experienta, a neatentei la volan si a carosabilului umed.Ancheta continua, iar oamenii legii verifica imaginile aparute pe Facebook."Am vazut si noi imaginile, au transmis transmis live pe Facebook in timp ce se aflau in masina. Vor face verificari colegii, vor lua in calcul si filmarea de pe Facebook. Oricum, cauza probabila a accidentului este neatentie la volan, dar si lipsa de experienta.Soferul nu are experienta, are permis din octombrie 2017. In locul in care s-a produs accidentul este o succesiune de curbe, este si panta, este un traseu care necesita atentie. Probabil soferul nu a respectat nici limita de viteza in localitate. Se continua cercetarile", a declarat, pentru Mediafax, comisarul sef Zorel Burlan, de la Politia Vrancea.