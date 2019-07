Grav accident pe Valea Oltului, cu doi morti si patru raniti. Taficul pe DN 7 e blocat complet

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Valcea, accidentul s-a produs sambata, in jurul orei 6.45, in zona localitatii Calimanesti-Seaca, unde un TIR ciment si un autoturism s-au ciocnit frontal.In urma impactului, au rezultat sase victime, dintre care doua persoane au murit.Traficul pe DN 7 este blocat complet in zona accidentului.Politistii rutieri fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.