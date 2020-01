Grav accident in Timis: Doi oameni au murit si cinci au fost raniti

Ziare.

com

Conform ISU Timis, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, o masina a ramas pe carosabil, blocand ambele sensuri de circulatie, iar a doua a fost aruncata in afara soselei.La locul interventiei s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospeciala de transport persoane si victime multiple, 14 pompieri si 4 echipaje SAJ.In autoturismul aflat in afara partii carosabile se aflau 5 persoane - 3 barbati, o femeie si un copil de aproximativ 3 luni. Trei persoane, constiente, au fost trasportate la spital de catre echipajele SAJ. O persoana a fost transportata la spital de echipajul SMURD. Un barbat ranit va fi transportat la spital cu elicopterul SMURD.In autoturismul aflat pe partea carosabila se aflau doua persoane gasite inconstiente, care au murit.