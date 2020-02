Hunedoara: Un copil de 13 ani a murit intr-un accident rutier, dupa ce a condus masina tatalui

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul a avut loc, duminica, la ora 12.00, la intrarea in Hunedoara, spre Prislop."Astazi, in jurul orei 12.00, pe DJ 687A, la intrarea in Hunedoara dinspre Prislop, la intersectia cu str. Serei, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unui minor. Autoturismul a lovit un copac de pe marginea drumului (posibil neadaptare viteza - soferul era singur in auto). Cel aflat la volan era un minor de 13 ani (autoturismul, inmatriculat in Anglia, cu volan pe partea dreapta, apartinea tatalui minorului)", transmite IPJ Hunedoara.In cauza a fost intocmit dosar penal.Politistii incearca sa afle cum a ajuns copilul de 13 ani sa conduca masina tatalui sau.