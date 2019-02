Kaufland retrage de la vanzare o jucarie zornaitoare pentru bebelusi. Poate fi periculoasa

Ziare.

Kaufland retrage voluntar si preventiv, din motive care tin de protejarea consumatorilor, produsul Jucarie zornaitoare pentru bebelusi, lotul 1151870-1418 (lotul este inscriptionat pe produs)."In cazul acestui produs, in anumite conditii, clopotelul zornaitor se poate detasa din interiorul jucariei. In situatia in care bebelusii sau copiii mici l-ar putea inghiti, exista pericolul sufocarii", arata reprezentantii Kaufland.Clientii care au achizitionat acest produs sunt rugati sa acorde atentie informarii si sa nu il mai foloseasca. Totodata, produsul a fost retras de la vanzare.Cei care au cumparat acest produs se pot prezenta in orice magazin Kaufland pentru a-l returna si vor primi contravaloarea sa, fara a mai fi necesara prezentarea bonului fiscal.Kaufland isi cere scuze clientilor pentru situatia creata.