Microbuzul rasturnat in Constanta facea curse regulate. Cine sunt victimele

Ziare.

com

Accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo nefavorabile."Politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au fost solicitati sa intervina, in jurul orei 08.50, la un accident rutier care a avut loc pe DN 38, la km 19+500m, in afara localitatii Topraisar, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo nefavorabile, respectiv ceata densa si carosabil umed", a mentionat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, printr-un comunicat de presa.Microbuzul de calatori efectua curse regulate pe ruta Negru Voda - Constanta."In accident a fost implicat un microbuz care efectua curse regulate de transport persoane, pe relatia Negru Voda - Constanta, conducatorul auto pierzand controlul directiei de mers si rasturnandu-se in afara partii carosabile", a transmis IPJ.Conform sursei citate, in urma accidentului rutier, un barbat si o femeie au decedat la fata locului, iar 20 de pasageri au fost transportati la spital cu vatamari corporale pentru ingrijiri medicale.