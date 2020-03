Mihai Chirica a facut accident in Iasi in ziua cand a fost anuntat candidat din partea PNL - primarul a ajuns la spital

Ziare.

Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs intr-o intersectie din orasul Iasi, unde masina primarului Mihai Chirica a intrat in coliziune cu un alt autoturism.Primarul venea dinspre stadion, unde a participat la prima repriza a meciului de fotbal dintre Poli Iasi si Dinamo Bucuresti, castigat de ieseni cu scorul de 1-0 Soferul masii implicate in accidentul cu primarul si o femeie, precum si Mihai Chirica au primit ingrijiri medicale si au fost dusi la spital cu echipaje SMURD."A spus ca eu am trecut pe rosu, el era pe verde si m-a luat. Pe camere s-a vazut. Nu am ce sa zic. A zis ca el a trecut pe verde, eu eram pe rosu", a spus soferul implicat in accidentul cu primarul Iasiului.Mihai Chirica nu a facut declaratii.Politistii rutieri sunt la locul accidentului si urmeaza sa stabileasca modul in care s-a produs accidentul rutier.Ambii soferi au fost testati cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ.Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a votat, sambata, candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iasului . Fostul social-democrat a fost sustinut de 28 de membri, trei s-au abtinut si doi au votat "impotriva". Pentru presedintia CJ Iasi este sustinut ministrul Mediului, Costel Alexe.Dupa aceasta decizie, presedintele PNL Iasi, Marius Bodea, a demisionat din partid, dupa 22 de ani