Momentul in care doua avioane de mici dimensiuni s-au prabusit in Suceava (Video)

Cei doi piloti efectuau un zbor de antrenament inaintea unui show aviatic, iar pe filmare se poate observa cum unul dintre avioane s-a rotit brusc in aer si l-a atins si pe cel de sub el, in timpul unei acrobatii.Clipul postat pe contul de Facebook Suceava News Online se incheie cu vocea unuia dintre martori care spune "suna...", cel mai probabil cerand cuiva sa sune la 112.Unul dintre piloti a murit, in timp ce celalalt a fost transportat in stare foarte grava la spital, fiind in coma. In cazul sau, medicii sunt rezervati.