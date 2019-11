Neamt: Un microbuz care ducea copii la scoala a lovit mortal o caprioara

Ziare.

Potrivit sursei citate, niciunul dintre copii si nici soferul nu au suferit rani."Un echipaj de pompieri de la Garda 2 de Interventie Poiana Teiului au fost la o misiune de degajare a unei caprioare lovite de un microbuz. In microbuz erau copii care se deplasau spre scoala.Nu au fost victime in randul pasagerilor. Pompierii au indepartat caprioara de pe partea carosabila si au spalat soseaua. Circulatia era blocata pe un sens", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa.Potrivit sursei citate, institutiile competente in gestionarea unor astfel de situatii de urgenta au fost anuntate si s-au deplasat la fata locului.