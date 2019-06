New York: Un elicopter s-a prabusit peste o cladire

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. - FDNY (@FDNY) June 10, 2019

Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.Echipe de pompieri au ajuns la locul prabusirii, care s-a produs pe o vreme ploioasa, a indicat departamentul, pe Twitter.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca este foarte posibil ca pilotul sa fi incercat o aterizare de urgenta pe acoperisul cladirii.In urma impactului s-a produs un incendiu, pe care pompierii au reusit sa il controleze, a mai spus guvernatorul, citat de CBS, relateaza Mediafax."Din primele informatii, se pare ca elicopterul a aterizat fortat, a aterizat de urgenta pe acoperisul cladirii. S-a produs si un incendiu in momentul in care acesta a atins acoperisul. Persoanele care se aflau in cladire au declarat ca au simtit cum cladirea se misca. Departamentul de Pompieri considera ca incendiul este sub control. Exista posibilitatea sa existe victime printre persoanele de la bordul elicopterului. (...) Persoanele din cladire nu au fost ranite", a declarat Cuomo.Doi oficiali locali au declarat ca la bordul elicopterului se afla o persoana, care a fost ranita.Una dintre cauzele care ar fi putut duce la producerea acestui incident ar putea fi ceata.