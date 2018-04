Niciunul dintre muncitorii implicati in accidentul din Neamt nu era angajat cu acte in regula

Ziare.

com

Reprezentantii ITM Neamt afirma ca, potrivit primelor informatii, victimele accidentului rutier nu erau angajate la vreo firma din Ardeal."Asteptam sa vedem ce informatii primim de la Inspectoratul de Politie Judetean Neamt cu privire la proprietarul vehiculului implicat in accident. In ce priveste victimele, din ce am inteles, niciuna nu era angajata cu acte in regula la vreo firma, dar vom dispune in functie de concluziile anchetei efectuate de politisti, care sunt inca in desfasurare", a declarat purtatorul de cuvant al ITM Neamt, Ioan Popescu.Potrivit acestuia, deocamdata nu se stie daca poate fi vorba despre un potential accident de munca sau pur si simplu despre un accident rutier.Pe de alta parte, reprezentantii Politiei nemtene au afirmat ca microbuzul apartinea soferului in varsta de 25 de ani, din localitatea Savinesti, care a murit in urma accidentului."In acest moment, cercetarile sunt in curs de desfasurare, nu stim daca vreo firma a contractat transportul de persoane", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, Elena Bulgarea. Noua persoane au murit si una a fost ranita dupa ce autoutilitara in care se aflau a plonjat, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita , in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Neamt, Elena Bulgarea, autoutilitara transporta muncitori forestieri din zona Ardealului in judetul Neamt, lucratorii revenind acasa de Sarbatorile Pascale.