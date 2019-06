Noua cetateni straini s-au rasturnat cu caruta, in judetul Sibiu

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Sibiu, noua persoane, cetateni straini, au fost transportate la spital dupa ce caruta in care se aflau s-a rasturnat pe DJ 142B, in localitatea Boian.Caii s-ar fi speriat de un pieton, au pornit la galop, iar carutasul nu i-a mai putut controla, atelajul rasturnandu-se. Carutasul nu se afla sub influenta alcoolului, mai spun reprezentantii Politiei.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit cu patru echipaje SMURD si trei echipaje de pompieri si autospeciala de salvare victime multiple, pe DJ 142B, intre localitatile Boian si Bazna.Conform ISU Sibiu, sunt 9 victime de cod galben, constiente, dintre care patru au diferite contuzii si escoriatii, doua prezinta traumatism cranio-celebral si trei au fracturi la maini. Cinci dintre victime, femei, au fost transportate la Centrul de Primiri Urgente Medias.