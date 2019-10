Un microbuz a intrat intr-un cap de pod, in Sibiu: 9 persoane au ajuns la spital

Ziare.

Soferul microbuzului, care se indrepta catre Ramnicu Valcea, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod, pe DN 7, la km. 243+850, in zona localitatii Lazaret. Soferul, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, si cei 8 pasageri, sapte barbati si o femeie, cu varste intre 25 si 60 de ani, au fost transportati la spital.Echipajele SMURD si o autospeciala de transport victime multiple au transportat la UPU Sibiu sapte persoane, sase barbati si o femeie, dintre care sase constiente, cu diverse traumatisme si un barbat inconstient.Celelalte doua persoane implicate au fost transportate la UPU Sibiu de catre Serviciul de Ambulanta Judetean.In prezent se desfasoara cercetari pentru stabilirea cauzei producerii accidentului.Traficul in zona este ingreunat.