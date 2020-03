O ambulanta a fost izbita de o masina in Prahova: Un pacient a murit

Ziare.

O ambulanta privata, care transporta pacienti pentru dializa, si un autoturism au fost implicate in accident, pe raza localitatii Floresti.Un pacient din ambulanta, incarcerat si inconstient, scos in stop cardio-respirator, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.In ambulanta erau 5 pacienti si soferul, iar in autovehicul era doar soferul. Patru persoane au fost transportate la spital, iar persoana cu stop cardio-respirator, un barbat de 62 de ani, a decedat.La interventie au participat un echipaj de stingere, unul de descarcerare, o autospeciala pentru victime multiple si 3 echipaje SMURD.