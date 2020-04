O barca cu migranti s-a rasturnat in Dunare. Doar 9 persoane au fost salvate, restul sunt cautate

Ziare.

Noua persoane au fost salvate de politistii de frontiera, care au intervenit rapid cu mai multe ambarcatiuni, restul fiind cautati de scafandri.Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, joi seara, politistii de frontiera de la Drobeta Turnu Severin, in timp ce se aflau in misiune, au observat, in dreptul kilometrului fluvial 924, mai multe persoane in apele Dunarii care strigau dupa ajutor."Imediat politistii de frontiera au intervenit cu doua ambarcatiuni rapide, fiind salvate noua persoane care se aflau in pericol de inec. Concomitent, au fost alertate echipajele ISU Mehedinti, Serviciul de Ambulanta Judetean Mehedinti si Capitania Drobeta, care au intervenit la fata locului.Persoanele salvate, opt cetateni afro-asiatici si un sarb, aflate in stare de hipotermie, au fost transportate cu ambulantele la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin pentru ingrijiri medicale. Acestea au fost evaluate din punct de vedere medical, ulterior fiind plasate intr-un centru de carantina de pe raza judetului Mehedinti.Din primele verificari s-a stabilit ca in barca se aflau 18 persoane, 16 migranti cu diferite nationalitati si doua calauze sarbe. Cei in cauza au plecat din Serbia, insa la scurt timp in ambarcatiune a inceput sa intre apa. Speriati, migrantii s-au ridicat in picioare, iar barca s-a rasturnat in apele sarbesti", transmite Politia de Frontiera.Cautarile in apele fluviului sunt continuate de catre echipaje ale Politiei de Frontiera si scafandri de la ISU Mehedinti.In cauza se deruleaza cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Drobeta Turnu Severin.