O batrana a fost calcata de autobuzul din care tocmai coborase

Ziare.

com

O batrana in varsta de 84 de ani a fost calcata de autobuzul din care tocmai coborase. Incidentul a avut loc intr-o statie de autobuz de pe strada Stefan cel Mare din municipiul Suceava.Politistii au stabilit ca soferul autobuzului de transport public nu a asteptat ca toti pasagerii sa coboare, nu a inchis usile si nu s-a asigurat corespunzator la plecare, moment in care batrana s-a dezechilibrat si a cazut, fiind calcata cu puntea din spate a vehiculului peste picioare.In urma accidentului, femeia sa suferit fracturi la ambele picioare."Atat conducatorul auto, in varsta de 45 de ani, cat si femeia, au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.Politistii continua cercetarile pentru vatamare corporala din culpa.Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se observa cum batrana se dezechilibreaza, cade cu picioarele sub autobuz, iar soferul nu o observa si porneste din statie.