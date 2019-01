O cisterna a fost lovita de un tren, in Portul Constanta. Conducatorul locomotivei a sarit inainte de impact

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, vineri dupa-amiaza a avut loc un accident rutier in dana 102 a Portului Constanta.Soferul unei autocisterne incarcate cu motorina nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferata, moment in care a fost acrosat de locomotiva unei garnituri de tren. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat si s-au inregistrat scurgeri minore de combustibil.La fata locului au intervenit si pompierii de la Detasamentul Port.Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, in accidet a fost ranit manevrantul locomotivei, care a sarit inainte de producerea impactului. El a suferit un traumatism la picior.