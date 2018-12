O cisterna cu 5,5 tone de motorina s-a rasturnat pe o sosea din Cluj

Ziare.

com

Traficul in zona a fost complet blocat, in prezent fiind reluat pe un fir.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj au transmis ca cisterna s-a rasturnat in afara partii carosabile, intre localitatile Floresti si Gilau (pe sensul de mers Floresti - Gilau)."Pompierii au asigurat masuri preventive pentru evitarea producerii unui incendiu ulterior rasturnarii vehiculului, iar un echipaj SMURD a consultat soferul autotrenului in varsta de 40 de ani. Acesta nu prezenta rani grave si a refuzat transportul la spital", au transmis reprezentantii ISU Cluj.Potrivit acestora, sunt scurgeri reduse de motorina pe la capacul unuia dintre compartimente, situatia fiind gestionata de catre sofer prin transvazarea motorinei intr-unul dintre compartimentele goale ale cisternei."Firma transportoare va asigura recuperarea ansamblului de vehicule din afara partii carosabile. Din declaratiile soferului, in compartimentele cisternei se aflau cca 5,5 tone de motorina", au mai precizat reprezentantii ISU Cluj.La randul lor, politistii din Cluj au precizat ca soferul circula cu viteza redusa, dar a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat.