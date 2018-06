O cisterna cu dioxid de carbon lichid s-a rasturnat pe un drum din judetul Iasi (Video)

Ziare.

Doua persoane au fost transportate la spital.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vijiac, cisterna incarcata cu dioxid de carbon lichid s-a rasturnat pe drumul de la Horlesti, intr-o curba."Autocisterna a intrat pe contrasens si s-a rasturnat intr-o curba, in sensul opus de mers. Cel mai probabil accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei. Deocamdata traficul in zona este blocat. S-a asigurat un perimetru de 300 de metri", a spus Vijiac.Soferul, un barbat in varsta de 37 de ani, si soferul de schimb, care era pasager in vehicul, au fost transportati la spital, spun reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi.Mai multe autospeciale ale ISU Intervin la locul producerii accidentului, dar din primele cercetari, se pare ca nu sunt pierderi de dioxid de carbon lichid din vehicul.