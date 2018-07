O cisterna cu kerosen s-a rasturnat pe Autostrada Soarelui - traficul a fost deviat pe ambele sensuri

Ziare.

Avand in vedere ca din rezervorul autovehiculului sunt scurgeri de carburant, traficul rutier a fost deviat pe ambele sensuri, informeaza Centrul Info Trafic al Politiei Romane.Pentru a se permite transbordarea combustibilului traficul a fost deviat dupa cum urmeaza:- pentru cei care vin dinspre litoral de la kilometrul 105 localitatea Drajna pe DN3A pana in localitatea Lehliu de unde se reintra pe autostrada;- pentru cei care vin dinspre capitala de la kilometrul 64 localitatea Lehliu pe DN3A pana in localitatea Drajna de unde se reintra pe autostrada.Reprezentantii Centrului Info Trafic au informat ca nicio persoana nu a fost ranita in timpul acestui incident.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis ca din cisterna rasturnata pe Autostrada Soarelui sunt scurgeri de kerosen, dar ca nu exista pericol de explozie."Sunt scurgeri de kerosen insa nu prezinta un pericol pentru echipajele de interventie si participantii la trafic", au precizat reprezentantii IGSU pentru News.ro.A.G.