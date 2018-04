O cisterna incarcata cu vin s-a rasturnat pe A1 si a luat foc: Soferul a fost dus la spital - Circulatia e ingreunata

Ziare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca accidentul a avut loc in jurul orei 16.20."Circulatia rutiera pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu - Sebes se desfasoara ingreunat (pe o singura banda) la km 254, in zona localitatii Ocna Sibiului (in judetul Sibiu), dupa ce o cisterna incarcata cu vin s-a rasturnat pe carosabil, iar soferul acesteia a fost transportat la spital", se mai arata in comunicat.Ulterior, Inspectoratul pentru Situatii de Urgente (ISU) Sibiu a transmis ca mijlocul de transport a luat foc in urma accidentului."S-a intervenit pentru stingerea incendiului, care se manifesta generalizat, la intreaga autocisterna, cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD ", au explicat reprezentnatii ISU Sibiu, citati de Adevarul De asemenea, acestia au mai spus ca soferul care conducea autocisterna, ranit la un picior, este constient.