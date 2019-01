O duba cu sase cetateni straini s-a rasturnat in Vaslui

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul unui carosabil acoperit cu zapada, masina rasturnandu-se in afara drumului, pe sensul opus de mers.In autovehiculul inmatriculat in Bulgaria se aflau sase cetateni straini, din Bulgaria, Turcia si Republica Moldova."In urma accidentului rutier, patru persoane, dintre care doua cu traumatisme si doua cu contuzii, au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal 'Dimitrie Castroian' Husi. Toate persoanele erau constiente si stabile", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, George Onofreiasa.Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate in ce imprejurari s-a produs accidentul.