O duba si un tir s-au ciocnit frontal - unul dintre soferi a murit, celalalt e grav ranit

Potrivit Centrului Infotrafic, in noaptea de luni spre marti, pe DN2 (E85), in zona localitatii ialomitene Sinesti, a avut loc o coliziune frontala intre o autoutilitara si un TIR.In urma impactului, soferul autoutilitarei a decedat, iar cel al autotrenului a suferit leziuni grave.La aceasta ora, traficul rutier in zona nu este afectat.De asemenea, la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe DN39 (E87) Mangalia - Constanta, DN5 (E85) Bucuresti - Giurgiu si DN1 (E60) Ploiesti - Brasov circulatia rutiera se desfasoara in conditii normale, fara probleme.