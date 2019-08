O dubita a lovit un cortegiu funerar in Arges

Ziare.

com

O persoana a suferit un atac de panica, iar soferul dricului acuza dureri la nivelul toracelui. La fata locului intervine un echipaj cu o autospeciala si un echipaj SMURD, informeaza ISU Arges.Sursa citata a precizat ca in urma accidentului a fost lovit si un transformator de electricitate, deplasandu-se la fata locului si un echipaj specializat.Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale unei victime cu atac de panica si soferului de la dric, in varsta de 68 de ani, ce acuza dureri la nivelul toracelui. Soferul va fi transportat la spital.Deocamdata, politistii nu au stabilit modul in care s-a produs accidentul.