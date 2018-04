O familie a cazut cu masina in Olt. Parintii au murit, dar fiica lor in varsta de 13 ani a fost salvata

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca soferul autoturismului nu a adaptat viteza si a ajuns in raul Olt."Astazi, in jurul orei 10:00, s-a petrecut un accident rutier grav pe Valea Oltului, la kilometrul 207, in apropierea orasului Brezoi. Un autoturism de Valcea care se deplasa pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, a parasit partea carosabila si a intrat in Olt. In masina se aflau 3 persoane, o femeie, un barbat si o fetita de 13 ani", a afirmat reprezentantul IPJ Valcea.Purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu, a declarat ca fetita a fost salvata de un barbat, care a vazut cum masina cu familia respectiva a cazut in Olt, si a intervenit. Ea a fost preluata de elicopterul SMURD.Parintii sai au fost scosi din masina dupa 3 ore, de catre scafandri."Femeia are 46 de ani si barbatul are 53, ambii sunt din Ramnicu Valcea. Masina a fost scoasa la mal. Ambele persoane se afla in autoturism, decedate. Se va pune masina pe platforma acum, traficul ramane blocat", a afirmat reprezentantul IPJ Valcea.Traficul rutier a fost blocat, pe DN7 - Valea Oltului, pentru scoaterea autoturismului din apa.