O fata a fost ranita dupa ce un bazin cu 4 tone de apa s-a spart la Acvariul din Constanta

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", fata a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta de catre un echipaj medical de prim raspuns SMURD B, fiind in stare de constienta.Victima a suferit o plaga la un picior.Directorul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, Adrian Bilba, a declarat ca bazinul de la Acvariu a fost probabil spart de cineva, efectuandu-se o ancheta in acest sens."In urma spargerii bazinului ce avea 4 tone de apa, cioburile au ranit o fata care era cu spatele la bazin. (...) A fost luata de un echipaj SMURD, bandajata si dusa la spital. Acvariul l-am inchis. Am trimis oameni acolo, de la Delfinariu, ca sa ajute la scoaterea apei, la curatarea de cioburi, pentru a redeschide cat mai repede Acvariul", a spus Bilba, mentionand ca nu exista camere de supraveghere video in zona de la Acvariu unde s-a spart bazinul.Conform Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, un echipaj de la Sectia 3 a municipiului Constanta a fost trimis la fata locului pentru cercetari.