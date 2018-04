O fata de 18 ani din Sinaia si-a lovit cu masina 3 colegi de liceu

Ziare.

Potrivit Politiei Prahova, accidentul a avut loc in Sinaia, in apropierea Colegiului "Mihail Cantacuzino". Aici, trei elevi au fost loviti de o masina in timp ce mergeau pe aleea care duce spre liceu.Masina care i-a lovit pe adolescenti era condusa de o eleva in varsta de 18 ani, care a obtinut permisul de conducere in urma cu doua saptamani."Conducatoarea auto are 18 ani, tot eleva. Un autoturism a acrosat 3 pietoni, elevi ce se aflau pe aleea din fata liceului. Cei trei sunt in ambulanta ", a relatat purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Marian Popescu La randul sau, directorul Ambulantei Prahova, Daniel Nicolae, a declarat ca echipajele medicale acorda ingrijiri medicale, cei trei elevi suferind traumatisme."Sunt doua fete de 17 ani, una cu traumatism cranian minor si cealalata a suferit un traumatism abdominal. Un baiat de 18 ani a suferit traumatisme cranian si facial. Vor fi transportati la spital", a declarat Nicolae.Politistii au deschis o ancheta in acest caz.