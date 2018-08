O femeie a cazut de pe o nava de croaziera si a fost salvata din mare dupa 10 ore

Ziare.

Oficialii sustin ca ea a fost salvata la 10 ore dupa ce a cazut in Marea Adriatica, la aproape 100 de km distanta de tarm.Femeia in varsta de 46 de ani, care se afla pe nava de croaziera Norwegian Star, a fost transportata la spital.Ea a declarat ca se simte norocoasa ca este in viata si a adaugat: "M-am aflat in apa pentru 10 ore iar apoi acesti oameni minunati m-au salvat".Capitanul navei de salvare, Lovro Oreskovic, a declarat ca femeia a fost gasita "extenuata" duminica dimineata.Compania care opera croaziera a confirmat ca una dintre persoanele aflate la bordul ambarcatiunii cu destinatia Venetia a cazut in apa dar a adaugat ca femeia a fost gasita in viata si se afla in afara oricarui pericol.