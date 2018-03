O femeie a cazut in gol cu liftul intr-o cladire publica din centrul Capitalei

Ziare.

In timp ce femeia se afla in interiorul liftului s-a rupt un cablu si s-a prabusit in gol de la etajul 3, anunta Digi24.Accidentul s-a intamplat in jurul orei 10:00. Oamenii din bloc au sunat imediat la 112. Femeia a fost scoasa din putul liftului de un echipaj de la SMURD, care i-a acordat primul ajutor la fata locului si apoi a transportat-o la Spitalul de Urgenta Floreasca.ISU Bucuresti-Ilfov a transmis ca blocul se afla pe strada Mendeleev, in apropiere de Piata Romana.Conform primelor informatii, oamenii evitau sa foloseasca liftul, pentru ca stiau ca starea sa nu este una tocmai buna.In acest caz, politistii de la Sectia 1 au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.